Un Passo dal Cielo 7 anticipa il finale di stagione. Secondo quanto si apprende, le ultime tre puntate della fiction di Rai1 andranno in onda in tre serate molto vicine. Ci sarà quindi un cambio di programmazione.

Vivere Non è un Gioco da Ragazzi, il cui debutto era previsto a maggio, slitterà ancora a data da definirsi. Per quanto riguarda Un Passo dal Cielo 7, ecco come saranno distribuite le ultime tre serate: la sesta puntata andrà in onda giovedì 4 maggio; poi la settima e l’ottava (nonché ultima) rispettivamente domenica 7 e lunedì 8 maggio.

Stando a quanto riporta Davide Maggio, il motivo di tale cambio di programmazione è dovuto dagli accordi Rai con Sky per la messa in onda in chiaro su Rai 1 e Tv8 delle semifinali di Europa League.

Infatti, i tifosi sanno che nei gironi ci sono due squadre italiane: la Juventus contro il Siviglia e la Roma contro il Bayer Leverkusen, ora in programma giovedì 11 (andata) e 18 maggio (ritorno). Le trattative per gestire gli eventi sportivi sulla rete nazionale sono ancora in corso. Per questo motivo, Un Passo dal Cielo 7 slitta con le ultime due puntate, che non vanno in onda in quei due giovedì del mese di maggio.

Il calcio ha già rappresentato una sorta di intralcio alla fiction con Giusy Buscemi e Vincenzo Ianniello. Infatti la messa in onda delle partite al giovedì sera ha fatto calare gli ascolti per una fiction in cui pesa l’assenza di Daniele Liotti (uscito di scena dopo tre stagioni).

Ricapitolando quindi lunedì 8 maggio, Rai1 manderà in onda l’ottava e ultima puntata di Un Passo dal Cielo 7. Vivere Non è Un Gioco da Ragazzi, fiction in tre puntate con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio, slitterà quindi a lunedì 15 maggio. Salvo nuove variazioni di programma.

