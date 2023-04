Il Serale giunge al settimo appuntamento, dove scopriremo il nome dell’ultimo concorrente eliminato di Amici il 29 aprile. L’appuntamento è su Canale 5 con alcuni ospiti d’eccezione, sul palco tra le esibizioni di cantanti e ballerini ormai agli sgoccioli della fase conclusiva del programma.

In studio ad Amici oggi torna la cantante Emma Marrone per presentare il singolo Mezzo Mondo, disponibile da venerdì 28 aprile in radio e negli store digitali. Il brano apre la strada al prossimo album di inediti di cui è il primo brano estratto. Per Emma, dunque, un ritorno a casa importante che la porterà dritta al rilascio di nuova musica, a partire proprio da dove tutto ha avuto inizio.

L’eliminato di Amici il 29 aprile: ospiti e anticipazioni

Non solo Emma Marrone in studio ad Amici il 29 aprile. L’ospite comico della puntata sarò Enrico Brignano, che intratterrà il pubblico in studio e quello da casa tra le manche che porteranno all’esclusione di un altro concorrente.

Stando alle anticipazioni disponibili in rete, al ballottaggio sono andati i cantanti Cricca ed Aaron e la ballerina Maddalena. Maddalena è stata la prima concorrente ad essere immediatamente salvata dai docenti di Amici.

Le squadre del serale di Amici

Le square del serale di Amici erano così composte:

Zerbi-Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel, Piccolo G. e Aaron;

Todaro-Arisa: Wax, Federica, Mattia e Alessio;

Cuccarini-Emanuel Lo: Megan, Samu, Maddalen, Ndg, Angelina e Cricca.

I concorrenti al serale di Amici