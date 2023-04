Peter Pan and Wendy su Disney+ è una rilettura del classico per ragazzi di J. M. Barrie, che a sua volta ha ispirato il film d’animazione del 1953. Sul bambino che non voleva crescere sono stati realizzati numerosi adattamenti per lo schermo, ciascuno più o meno fedele, che ha saputo donare un nuovo sguardo alla storia originale.

Allo stesso modo, la pellicola diretta da David Lowery si chiede: come reinventare il romanzo di Barrie, senza necessariamente modificarne il contenuto? A questo ha risposto lo stesso regista in conferenza stampa, spiegando: “Volevamo onorare quel senso di familiarità, non reinventarlo; ma dovevamo dare al pubblico un film in cui avrebbero avuto quel Peter Pan e quella Wendy che conoscono e amano, presentandoli sotto una nuova luce.”

E così i personaggi di Peter Pan e Wendy sono i protagonisti assoluti del film Disney+ perché complementari; Peter (che ha il volto dell’esordiente Alexander Molony) è sempre quel ragazzo che non vuol crescere, modesto e orgoglioso. Wendy, una ragazza che ha paura di lasciare la sua casa d’infanzia e partire per il college.

Entrambi i personaggi rappresentano le tematiche già presenti nel romanzo originale, quelle legate al mito dell’eterna giovinezza e, nel caso di Wendy, si affronta la complicata fase tra l’infanzia e l’adolescenza. Ever Anderson, interprete di Wendy Darling, ha così parlato del suo personaggio: “Lei è il cuore di questa avventura. Per lei non era facile essere una giovane donna all’inizio del 1900. Per lei era davvero difficile accettare quelle condizioni di dover uscire di casa e vivere la vita che le era stata imposta.”

In che modo quindi riadattare il romanzo? Peter Pan and Wendy su Disney+ è una versione abbastanza fedele all’originale, ma più inclusiva: i Bambini Sperduti non sono solo ragazzi, ma troviamo anche ragazze, ciascuno di diversa cultura ed etnia.

Senza spoilerare, il personaggio di Capitan Uncino è il classico antagonista, ma la pellicola lo esplora ancora più a fondo, cercando di far uscire quante più sfaccettature possibili. Una sfida particolare per il suo interprete, Jude Law, che si è calato nella parte di un cattivo disneyano che sa essere “divertente, ma anche spaventoso”, come ci ha rivelato in conferenza stampa.

Il film di Lowery apporta dei cambiamenti al canone originale dell’opera di Barrie, aggiungendo degli elementi che potrebbe piacere o meno ai fedelissimi del romanzo.

Pronti a tornare sull’Isola Che Non C’è? Peter Pan and Wendy su Disney+ è disponibile dal 28 aprile.

