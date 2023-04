Esce a maggio il nuovo album di Marco Mengoni. Si intitola Materia (Prisma) ed è il nuovo capitolo del progetto Materia. La data di uscita è quella del 26 maggio, dopo la partecipazione dell’artista all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia.

Nelle scorse ore, Marco Mengoni aveva condiviso sui social nuove foto dando appuntamento ad oggi per nuovi appunti. Come promesso, oggi ha comunicato ai fan le tanto attese novità che conducono direttamente al rilascio di Materia (Prisma) in programma per la fine del mese di maggio.

Una data per niente casuale, quella scelta per la comunicazione: oggi infatti manca esattamente un mese alla pubblicazione del progetto.