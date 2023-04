Il colosso di Seul rilascerà un nuovo telefono Galaxy S Fan Edition entro la fine dell’anno. Dopo aver saltato il Samsung Galaxy S22 FE, il produttore asiatico sta lavorando per portare il Samsung Galaxy S23 FE sul mercato alla fine del 2023. Il device avrà senza dubbio tutte le funzionalità software che hanno debuttato sui Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, ma i possessori dei dispositivi Galaxy S FE esistenti non dovranno eseguire l’aggiornamento al modello più recente per ottenere tutte queste funzionalità. Image Clipper, ad esempio, è una funzionalità del Samsung Galaxy S23 già disponibile sul Samsung Galaxy S21 FE e ora il produttore sudcoreano l’ha portata anche sul Samsung Galaxy S20 FE. L’ultimo aggiornamento per questo dispositivo, che include la patch di sicurezza di aprile 2023, aggiunge anche il supporto ad Image Clipper.

Come riportato da “SamMobile“, l’aggiornamento viene fornito con la versione firmware G781BXXU5HWCH ed è in fase di lancio in alcuni Paesi europei. Per ora, solo la variante 5G è in fase di upgrade, ma la variante 4G/LTE non dovrebbe essere molto indietro. Come al solito, potete provare a scaricare l’aggiornamento dal menù “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Una volta installato l’aggiornamento, sarai in grado di utilizzare la funzione Image Clipper nell’app Galleria e Samsung Internet: tutto ciò che dovete fare è toccare e tenere premuto qualsiasi oggetto che desiderate ritagliare da un’immagine per salvarlo come immagine separata, condividerla con altri o copiarli in altre applicazioni. Come nel caso dei telefoni della serie Samsung Galaxy S22, non è sicuro al 100% che l’upgrade di aprile per il Samsung Galaxy S20 FE includerà Image Clipper in tutti i mercati. A seconda del Paese, potrebbe essere necessario attendere un altro aggiornamento prima che la funzione sia disponibile per il device.

