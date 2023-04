Sono stati annunciati i concerti dei Boomdabash nel 2023. Il gruppo rilascia il nuovo singolo, L’unica Cosa Che Vuoi, e annuncia nuovi appuntamenti con i fan a partire dal mese di giugno. I biglietti per i concerti dei Boomdabash nel 2023 sono già disponibili in prevendita nei principali circuiti.

La tournée si intitola SUMMER TOUR 2023 – THE PARTY SPECIALISTS e anticipa ciò che i Fran dovranno aspettarsi di serata in serata, nelle migliori location estive della penisola. Si tratta di una grande festa a cielo aperto che nei mesi più caldi dell’anno farà ballare tutti sulle note dei successi più conosciuti del gruppo.

Si parte da Rimini (WMF – We Make Future, 16.06) per poi far tappa ad Udine (Notte Bianca 2023, 01.07), Ginevra (Swissitalia Summer Festival, 02.07), Piane Di Montegiorgio (FM, Square Music Festival, 06.07), Legnano (MI, Rugby Sound Festival, 08.07). Si prosegue verso Este (PD, Estestate Festival, 12.07), Livigno (SO, Plaza Dal Comun, 15.07), Gallipoli (LE, Parco Gondar, 22.07) e Schiavonea (CS, Co.Ro. Music Fest, 04.08), sono queste le prime città e le prime tappe dei concerti dei Boomdabash nel 2023 ma alla tournée si aggiungeranno molti altri eventi.

Il calendario è in corso di aggiornamento.

“Sarà uno show pieno di sorprese, sarà impossibile restare fermi!” – racconta Biggie – “Due ore di musica a ritmi serratissimi per un viaggio nel tempo lungo vent’anni con cui ripercorrere tutti i nostri più grandi successi e le canzoni più iconiche che hanno segnato la nostra storia, dagli albori, nel 2002, ad oggi”.

