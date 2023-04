Parte la prevendita dei biglietti per Bono Vox al Teatro San Carlo di Napoli ed è immediatamente polemica. Pochi i posti disponibili in teatro, con biglietti reperibili solo a prezzi esagerati. Complice la location sofisticata e il numero di posti a sedere estremamente ridotto, i prezzi dei biglietti per l’evento in programma il 13 maggio partono da 172,50 euro ma la prima platea, il settore migliore e più vicino al palco, arriva alla cifra record di 345 euro.

In rete non sono mancate le polemiche, già nel momento dell’avvio delle prevendite per gli iscritti al fanclub ufficiale degli U2 che hanno avuto accesso ad una pre-sale anticipata a loro riservata e usufruibile con un codice univoco attraverso il quale ogni iscritto poteva acquistare un massimo di due biglietti. Un numero estremamente limitato che non ha impedito il tutto esaurito immediato.

Già con il codice del fanclub ufficiale degli U2 non è stato semplice trovare disponibilità e acquistare i biglietti per Bono Vox al Teatro San Carlo di Napoli, figurarsi con l’avvio della prevendita ufficiale su TicketOne, VivaTicket e TicketMaster.

Qualche fortunatissimo fan è riuscito nell’impresa collegandosi alle 10.00 di venerdì 21 aprile, ma molti sono coloro che sono rimasti a bocca asciutta e tantissimi quelli che non ci hanno proprio provato. Il motivo? I prezzi folli dei biglietti, di gran lunga superiori a quelli dei concerti negli stadi degli U2.

Precisazioni sui prezzi dei biglietti per Bono Vox al Teatro San Carlo

Ma occorre qualche precisazione. I prezzi dei biglietti per Bono Vox al Teatro San Carlo stabiliti dall’organizzazione del tour di Bono Vox, Stories of Surrender , si devono al carattere di esclusività dell’evento in location prestigiose come quella del Teatro San Carlo di Napoli, il più antico teatro d’opera del mondo.

Non un concerto ma uno spettacolo intimo che non avrebbe potuto tenersi in una location diversa, visto proprio il carattere di unicità. Pochi posti a disposizione del pubblico e spese elevate non solo per l’affitto della location ma anche per l’organizzazione e la gestione della tappa – l’unica di Bono in Italia – non consentono prezzi inferiori.

Bono sarà affiancato dalle musiciste Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce). Con lui il direttore musicale Jacknife Lee. Stories of Surrender è un tour diretto da Willie Williams e segna l’uscita di SURRENDER: 40 Songs, One Story, il libro di memorie di Bono Vox. Nel corso della serata, Bono Vox ripercorrerà le tappe fondamentali della sua vita in musica nell’intimità di una location ristretta, con pochi – fortunatissimi – fan.