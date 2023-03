Bono Vox sbarca a Napoli con il suo tour di presentazioni per il suo libro autobiografico Surrender, 40 Canzoni Una Storia. Il frontman degli U2 incanterà il prestigioso Teatro San Carlo della città partenopea con due date con uno spettacolo unico e intimo.

Bono Vox a Napoli: le date al Teatro San Carlo

Le date di Bono Vox a Napoli sono programmate per il 12 e il 13 maggio 2023. Il cantautore irlandese salirà sul palco per presentare il suo libro Surrender, 40 Canzoni Una Storia – titolo originale Surrender, The Autobiography: 40 Songs One Story – uscito in Italia il 2 novembre 2022 con Mondadori.

Il suo spettacolo non sarà una semplice promozione del libro, bensì un reading arricchito con esibizioni in acustico di alcuni grandi classici degli U2. Insieme a Bono Vox, infatti, saliranno sul palco Gemma Doherty con arpa e voce, Kate Ellis alla chitarra acustica e alla voce e il polistrumentista Jacknife Lee. Nel suo libro, Bono Vox racconta la sua vita attraverso 40 canzoni – da qui il titolo – a partire dalla sua infanzia a Dublino e le prime esperienze degli anni ’70 vissute “coi pugni alzati, musicalmente parlando” e il suo continuo impegno nel sociale e nell’arte. Non mancano, ovviamente, i retroscena con gli U2 e gli aneddoti personali.

I biglietti per assistere allo spettacolo di Bono Vox a Napoli non sono ancora disponibili.

Songs Of Surrender, il nuovo album degli U2

Il 17 marzo è uscito Songs Of Surrender, 15esimo album in studio degli U2 frutto di un’assoluta dedizione del chitarrista The Edge.

Il disco, infatti, è suddiviso in 4 volumi ciascuno con il nome di un componente della band. Songs Of Surrender è il punto che gli U2 fanno della loro carriera da più di 40 anni, con rivisitazioni dei successi dei primi anni in una chiave diversa, più intima e ben lontana dalla versione originale.

