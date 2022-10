Il tour mondiale di Bono per l’autobiografia è stato annunciato. Sono 14 le tappe della tournée promozionale che vedrà il frontman degli U2 impegnato in tutto il mondo. Sarà incentrato sul suo nuovo progetto, sull’autobiografia che ha scritto di recente e che uscirà il 1° novembre, un’occasione per raccontarsi e raccontare ai fan pagine importanti della sua vita e della sua carriera attraverso la musica.

Sono 14 al momento le date che lo vedranno protagonista in tutto il mondo a supporto di Surrender: 40 Songs, One Story per un lungo tour promozionale del quale come sempre la musica sarà assoluta protagonista. Già dal titolo infatti apprendiamo che Bono ha scritto anche di musica, attraverso 40 canzoni per una storia.

Il tour solista di Bono è Stories of Surrender e ogni biglietto include la possibilità di assistere allo spettacolo e una copia del libro.

Bono sarà impegnato nuovamente sul palco, dunque, ma non sarà con gli U2.

La prima data è quella di New York il 2 di novembre. Poi il tour toccherà Boston, Toronto, Los Angeles. Approderà anche in Europa. Il 16 novembre Bono sarà a Londra, il 28 a Madrid, dopo tappe in Germania e Francia. Ma L’Italia non c’è.

Le tappe di Bono in Italia per l’autobiografia

Non sono previsti appuntamenti in Italia nell’ambito della tournée promozionale per l’autobiografia. Il tour mondiale di Bono al momento non inserisce l’Italia in calendario. Tuttavia i fan nostrani non devono disperare. Con l’approdo dell’artista in Europa, nei vicini Paesi come Francia e Germania, non è così vana la speranza di una tappa nel nostro Paese.

“Quando ho iniziato a scrivere questo libro, speravo di entrare nel dettaglio di ciò che, in precedenza, avevo solo abbozzato nelle canzoni. Surrender è la storia della mancanza evoluzione di un pellegrino… Con una buona dose di divertimento lungo il percorso”, le parole di Bono nell’annunciare il libro autobiografico. Nel tour racconterà storie e canzoni, quelle che hanno caratterizzato le tappe fondamentali della sua vita.

Ai fan italiani non resta che attendere aggiornamenti, oppure spostarsi in un altro Paese.

