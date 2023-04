Bono Vox a Napoli, al Teatro San Carlo il 13 maggio. Una la data italiana della tournée Stories of Surrender, annunciata oggi.

Bono porterà per la prima volta nel nostro Paese e per un’unica serata il suo acclamato spettacolo Stories of Surrender. L’appuntamento è nel più antico teatro d’opera del mondo, il Teatro di San Carlo di Napoli, sabato 13 maggio.

Per questo spettacolo speciale Bono sarà affiancato dalle musiciste Gemma Doherty (arpa, tastiera, voce) e Kate Ellis (violoncello, tastiera, voce). Con lui anche il direttore musicale Jacknife Lee. Lo spettacolo sarà filmato e il pubblico sarà incoraggiato a celebrare gli ambienti storici di questo leggendario teatro d’opera con l’invito a indossare abiti formali, il tutto condito da “parole, musica e un po’ di follia…”, in una location straordinaria che per una sola notte accoglierà un ristretto numero di sostenitori italiani.

Stories of Surrender è un tour diretto da Willie Williams e segna l’uscita di SURRENDER: 40 Songs, One Story, il libro di memorie di Bono Vox. L’artista racconta per la prima volta il suo percorso verso il successo mondiale, rivelando anche paure e insicurezze.

Biglietti per Bono Vox a Napoli

I biglietti per Bono Vox a Napoli, al Teatro San Carlo, il 13 maggio saranno in vendita a partire da venerdì 21 aprile alle 10.00 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Sarà attiva una presale per gli iscritti al fanclub degli U2 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di mercoledì 19 aprile.

Ogni utente potrà acquistare un massimo di due biglietti. Tutti i biglietti acquistati online saranno consegnati il giorno dello spettacolo tramite ritiro di persona presso il box office della sede. I biglietti dovranno essere ritirati da ogni singolo possessore di biglietto presso il botteghino del Teatro San Carlo Napoli il giorno dello spettacolo, presentando un documento d’identità valido.

Prezzi a breve disponibili.