Il nuovo sfogo di Bugo contro Morgan dimostra che il cantautore è ormai un fiume in piena contro l’ex amico e collega Marco Castoldi. Dopo aver rotto il silenzio con quel primo video postato nelle storie Instagram, Bugatti è senza freni.

Come breve recap, ricordiamo che Morgan aveva risposto a Bugo sulle pagine di Rolling Stone, un atteggiamento che Bugo non aveva tollerato e per questo motivo aveva replicato con un altro video. I conti dopo quell’incidente al Festival di Sanremo 2020 non sono mai stati chiusi, e probabilmente le polemiche non avranno mai fine. Entrambi rivendicano il proprio ruolo nella kermesse, accusandosi a vicenda per quanto è successo. Se da una parte Morgan ha sempre accusato Bugo di aver tramato contro di lui, dall’altra Bugo respinge al mittente le accuse focalizzandosi sull’atteggiamento portato in scena nella sera in cui la coppia è stata squalificata dalla gara.

Nelle ultime ore Bugo ha rilasciato un’intervista al Corriere Della Sera in cui è ritornato sull’argomento. Il cantautore si definisce “scocciato” anziché arrabbiato, soprattutto per il fatto che Morgan abbia cambiato il testo della canzone: “Sul palco dell’Ariston ci stavo io, che non ero famoso ma lo sono diventato per questa storia, è stato facile prendersela con me“.

Quindi: “È stato un gioco vigliacco“. Bugo spiega, inoltre, di aver preferito abbandonare il palco anziché buttarla in caciara per l’assoluto rispetto nei confronti della musica e del Festival: “Ho preferito andar via piuttosto che appoggiare quella pagliacciata“.

Inutile dire che tra i due non c’è stato più alcun contatto dalla notte in cui si sono svolti i fatti. Piuttosto, Bugo e Morgan hanno affidato ai social le loro impressioni, molto spesso alimentate proprio da Marco Castoldi che in questi lunghi 3 anni ha spesso ribadito il punto che lo ha portato ad attaccare l’ex collega in mondovisione.

E proprio sul fatto che tutto sia avvenuto in mondovisione, Bugo aggiunge: “In tv non devo fare il damerino e il trash mi irrita profondamente. Il circo lo lascio ai buffoni“. Arriverà una replica di Morgan?

