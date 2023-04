Nuova stoccata di Bugo contro Morgan in un conflitto che si consuma sempre sui social o nelle collaborazioni in remoto con le redazioni, mai in presenza. Una tendenza che è ormai consuetudine da quando i very important people e gli artisti hanno scelto di riversare vite e contro-vite sui loro profili. Dove eravamo rimasti? Certamente al Sanremo 2020 che ormai è storia, perché tutti – in una maniera un po’ perversa, per dirla à la Yotobi quando parla di Adrian – sapevamo che la presenza di Morgan e Bugo al Festival avrebbe riservato delle sorprese.

Da quando Bugo ha lasciato il palco dell’Ariston con il bassoventre pingue per le stravaganze di Morgan, il nome dell’uno è irrimediabilmente legato a quello dell’altro. Così, recentemente il Bugatti ha rotto un silenzio lungo tre anni per dire la sua all’ex amico, con cartucce sparate contro il suo professarsi cantautore e tutto il resto. Lo ha accusato, in sostanza, di nominarlo perché altrimenti nessuno lo prenderebbe in considerazione.

La replica di Morgan non si è fatta attendere, e Marco Castoldi si è affidato piuttosto alle pagine di Rolling Stone per inviare all’ex amico una lunga risposta, tra “non sei in grado di competere tecnicamente” e “ti ho scritto una canzone in faccia e non te ne sei accorto”. Insomma, certamente non esiste alcun tentativo di riconciliazione.

Nelle sue ultime storie Instagram Bugo, piuttosto, rincara la dose. Come riporta anche Radio Deejay, il cantautore risponde alla replica di Morgan e ci va nuovamente giù pesante:

“Allora Morganaccio, mi sa che non hai capito niente. Non hai capito niente, perché nella tua testa mica tanto… io non ti ho fatto nessuna domanda, quindi cosa replichi? La replica, non hai un cao da fare, chiami subito quelli di Rolling Stone: ‘Pronto, devo replicare a Bugo”. Ma anche pure anche quelli di Rolling Stone, no, come siete messi che date voce a uno così?”.

Quindi:

“Parli di maestri, citi nomi: Bindi, Tenco. Questi erano cantautori. Nessuno avrebbe mai fatto quello che hai fatto tu. Cambiare il testo che tu chiami ‘i miei versi’, ma che ca**o sei, un poeta? Cre*ino, è il testo di una canzone. Testo si chiama, non i versi, ok? Cambiare il testo di una canzone di un altro non è da cantautore. Un vero cantautore non l’avrebbe mai fatto. Quindi di cosa stiamo parlando? Un vero cantautore non fa la lista della spesa come fai te: ‘Ho vinto questo, ho fatto quello, ho vinto quel premio!’. Patetico! Hai fatto la pu**anata più ridicola della storia della televisione”.

Non mancano parole colorite, come “leccacu*o dei politici” e “buffone Morganaccio”, anche “in*ame”. Morgan risponderà ancora, si tratta soltanto di aspettare.

Continua a leggere su optimagazine.com