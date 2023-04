Il nuovo singolo di Piero Pelù è Musica Libera con un ospite speciale. A questo giro il rocker fiorentino si affianca al produttore e beatmaker Alborosie, già frontman e fondatore dei Reggae National Tickets che abbiamo già apprezzato in duetto con Caparezza nella hit Legalize The Premier del rapper e cantautore pugliese.

Il nuovo singolo di Piero Pelù con Alborosie sarà fuori il 21 aprile 2023 ed è già disponibile in pre-save e pre-add. Per il frontman dei Litfiba è un glorioso ritorno dopo l’ultimo singolo Sete Di Vita con il quale ha partecipato sia come autore che come attore nel film I Cassamortari di Claudio Amendola. Il suo ultimo album è Pugili Fragili (2020) contenente il brano Gigante con il quale il rocker fiorentino ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2020.

Anche quest’anno, del resto, Pelù è salito sul palco della Suzuki Arena in occasione del Festival per condurre uno spettacolo alternativo alla kermesse. Nel frattempo ha portato a termine il mega tour L’Ultimo Girone con il quale i Litfiba hanno salutato per sempre i loro fan, e sul palco non è certamente mancato Ghigo Renzulli. Ora Pelù è pronto per tornare sul palco insieme ai Bandidos con una prima data a Matera il 7 luglio.

Nell’anteprima pubblicata nel teaser, possiamo sentire due elementi chiave del reggae: il basso come colonna portante di tutto l’arrangiamento e le chitarre in levare, con un delay e un riverbero che ci spediscono inevitabilmente nei ben più gloriosi anni ’90. Certamente non è la prima volta in cui il rock abbraccia il reggae: tra i primi ci furono i Led Zeppelin con D’yer Mak’er (da Houses Of The Holy, 1973), una vera e propria sorpresa per i fan di tutto il mondo. Plant e Page superarono la prova, sarà così anche per Pelù e Alborosie?

