Il rocker fiorentino non si ferma un attimo: annunciati i concerti di Piero Pelù nel 2023 con i suoi Bandidos, proprio pochissimo tempo dopo l’ultima tappa de L’Ultimo Girone, il tour con il quale i Litfiba hanno salutato (per sempre?) i loro fan.

Piero Pelù ritornerà sul palco per una serie di concerti che infiammeranno la stagione estiva, e il calendario è ancora in aggiornamento. Ecco le prime date annunciate:

7/7 MATERA – Oversound Festival, Castello Tramontano 15/7 BRESCIA – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte € 40,00 27/7 PORTO RECANATI (MC) – Arena Beniamino Gigli € 35,00 28/7 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) – Lacustica Festival, Rocca Medioevale 16/8 NOTO (SR) – Scalinata della Cattedrale € 39,50 17/8 BAGHERIA (PA) – Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano € 49,00 20/8 ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro al Castello € 38,00 22/8 SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – Festival San Pancrazio, Forum Eventi 9/9 CERNOBBIO (CO), Lake Sound Park, Ex Galoppatoio € 17,25

I biglietti sono già disponibili presso il circuito Ticketone, i prezzi mancanti saranno disponibili nelle prossime ore. A proposito del Live Estremo 2023, Piero Pelù ha detto:

“Estremo come i tempi che viviamo, estremo come l’amore che ho per la musica, estremo come la passione che ci unisce durante un concerto. Il mio prossimo tour coi 4 Bandidos sarà una bomba di energia, di novità sonore e novità visuali, di voglia di fare festa, di pensieri sul presente e di condivisioni costruttive”.