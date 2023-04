I Misteri di Murdoch 11 va in onda stasera, mercoledì 12 aprile, su Giallo con i gli ultimi due episodi dell’undicesima stagione.

La serie tv canadese è prodotta dal 2008 ed è ambientata a Toronto sul finire del XIX secolo. Le vicende narrate negli episodi sono tratte dai romanzi gialli di Maureen Jennings. Di seguito le anticipazioni sui due episodi che vedremo stasera.

Si parte dall’episodio 11×17 dal titolo Ombre all’orizzonte:

Dopo una tragica perdita, un visitatore con una richiesta urgente arriva a casa Murdoch. William e Julia, con l’aiuto dei loro colleghi, devono mettere da parte i propri sentimenti per aiutare il loro amico a evitare il cappio.

A seguire, l’episodio 11×18 intitolato In caduta libera:

Murdoch aiuta un uomo a cercare la moglie scomparsa; Crabtree contempla la sua relazione; la squadra della Station House No. 4 lavora su un caso di omicidio.

Nel cast de I Misteri di Murdoch 11: Yannick Bisson nel ruolo del Detective William Murdoch; Hélène Joy è la Dott.ssa Julia Ogden; Jonny Harris è George Crabtree; Thomas Craig è l’Ispettore Thomas Charles Brackenreid; Daniel Maslany è il Detective Llewellyn Watts; Shanice Banton nei panni di Violet Hart.

I Misteri di Murdoch 12 ci sarà, ma la stagione è attualmente inedita in Italia. Gli episodi sono in totale 18 e sono stati trasmessi in Canada dal 2018 al 2019. Nella dodicesima stagione vedremo il dottor Ogden spostarsi nel campo della chirurgia; scopriremo qualche dettaglio in più sui personaggi principali; ci saranno nuove avventure legate a storici inventori, tra cui un possibile avvento della televisione; inoltre vedremo le figure che hanno formato William Murdoch in tenera età.

L’appuntamento con il gran finale de I Misteri di Murdoch 11 è su Giallo alle 21:10.

