Story Of Love dei Bon Jovi è uno dei pochi momenti di pausa presenti in 2020, l’ultima fatica discografica della band di You Give Love A Bad Name. A questo giro i Bon Jovi si dimostrano acuti osservatori del mondo e della società americana, dimostrando la loro posizione di rockstar mature e consapevoli.

Story Of Love dei Bon Jovi è il momento più dolce del disco. Il singolo è stato scritto dal frontman Jon Bon Jovi in un momento di estrema riflessione sull’amore. Mentre appuntava le parole su un foglio si è accorto, come lui stesso racconta, che stava parlando della sua famiglia. Il testo è infatti un disegno sul mondo della genitorialità con un focus che si sposta ora sui figli e ora sui genitori. La famiglia diventa il pianeta protetto, la zona franca che fa rima con zona di comfort nonché l’unico approdo sicuro del mondo.

Il tema a anche quello del cerchio della vita: i figli nascono, crescono e diventano adulti fino a diventare genitori a loro volta, riprendendo così quel ciclo vitale che si fonda su un continuo scambio d’amore e formazione, ma soprattutto protezione.

Appese al chiodo per qualche minuto le distorsioni e i nervosismi, Story Of Love dei Bon Jovi è la tipica ballata radiofonica: 6/8, chitarre acustiche, un mix che enfatizza le frequenze della voce per restituire un suono caldo e rassicurante, accordi semplici e intuitivi e tanta passione tradotta in un testo immediato e audace. D’amore, del resto, i Bon Jovi hanno sempre saputo parlare diventando uno degli esempi più alti del rock degli ultimi 40 anni.

Story Of Love dei Bon Jovi è disponibile da oggi, 5 febbraio 2021, in rotazione radiofonica come nuovo estratto da 2020, quindicesimo disco della band che uscirà anche in formato vinile il 19 febbraio 2021 dopo il grande successo registrato in tutto il mondo.

Fathers love daughters

like mothers love sons

They’ve been writing our story

before there was one

From the day you arrive,

till you walk, till you run

There is nothing but pride,

there is nothing but love

They can offer advice

that you don’t wanna hear

Words that cut like a knife

and still ring in your ear

You think of them ignorant,

they think of you arrogant

If you need evidence,

who gave you confidence?

A snap of the finger

and you’re not a child

But you’re still holding on

as you walk down the aisle

When they give you away

to hear someone else say

That someone will love you

till their dying day

Fathers love daughters

like mothers love sons

They’ve been writing our story

before there was one

From the day you arrive

till you walk, till you run

There is nothing but pride,

there is nothing but love

And that’s the story of love

You can choose to remember

or choose to forget

If they took you to school

or they tucked you in bed

You can say it don’t matter,

you won’t do the same

You’d think no one noticed

when you looked away

Fathers love daughters

like mothers love sons

They’ve been writing our story

before there was one

From the day you arrive

till you walk, till you run

There is nothing but pride,

there is nothing but love

Now they’re getting older

and you ain’t so young

So you take care of them

like your daughters and sons

You can ask for forgiveness,

they could ask for the same

Forget all the anguish,

the heartache, the pain

Wherever you go

or wherever you’ve been

It’s them that is with you

and that’s you that’s with them

Fathers and daughters and mothers and sons

As one story ends another’s, another’s begun

Oh, fathers love daughters

like mothers love sons

They’ve been writing our story

before there was one

From the day you arrive

till you walk, till you run

There is nothing but pride,

there is nothing but love

From hello to goodbye

that’s the story of love

That’s the story of love