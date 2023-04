Tornano NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 in coppia su Rai2, con gli episodi del 7 aprile. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo.

Si parte con l’episodio 20×13 di NCIS dal titolo Gli occhi del male, di cui vi riportiamo la sinossi:

La tenente Renee Harlan si trova sul molo di Norfolk quando le si avvicina un robot delle consegne. Il pacco contiene una testa mozzata… La vittima viene presto identificata, si tratta di Rosco Sanchez, una donna con una particolarità fisica: l’eterocromia, ovvero gli occhi di due colori diversi. Un particolare in qualche modo collegato a quanto le è accaduto? Nel frattempo, Vance convoca la Knight per darle l’incarico di affiancare una famosa stella del cinema, Chloe Marlene, che vuole lavorare sul campo per interpretare nel modo più realistico possibile, nel suo prossimo film, i panni di un’agente della REACT.

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

A seguire, l’episodio 2×13 di NCIS Hawaii intitolato Scelte sbagliate:

Durante un’irruzione dell’N.C.I.S. all’interno di un laboratorio clandestino dove si cucina metanfetamina, avviene un’esplosione. Presto si scopre che non si è trattato di un incidente, bensì di un attentato, e i sospetti ricadono su un amico d’infanzia di Kai, divenuto un boss della malavita. Nel frattempo, Tracy Meadows, l’addetta agli svaghi sulla portaerei dove Lucy è agente di bordo, viene trovata ferita in un corridoio della nave.

Nel cast di NCIS Hawaii 2: Vanessa Minnillo nel ruolo di Jane Tennant; Alex Tarrant è Kai Holman; Noah Mills è Jesse Boone; Yasmine Al-Bustami è Lucy Tara; Jason Antoon è Ernie Malik; Tori Anderson è Kate Whistler; Kian Talan interpreta Alex Tennant.

NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 tornano in onda il 14 aprile con i rispettivi episodi di stagione. Nel 20×14 di NCIS, Parker è alle prese con le sue emozioni quando un truffatore del suo passato si presenta come sospettato di omicidio.

Nel 2×14 di NCIS Hawaii, quando l’omicidio di un capitano e di sua moglie ricorda un caso precedente, il team dell’NCIS coinvolge un ex membro del team per aiutare a determinare se hanno a che fare con un emulatore.

L’appuntamento con NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 su Rai2 è dalle 21:20.

