Abusi sessuali, percosse e gaslighting: queste le accuse che Steven Tyler degli Aerosmith smentisce tre mesi dopo la denuncia depositata al tribunale di Los Angeles da parte di Julia Misley. Il frontman della band di Dream On ha stilato 24 punti a sua difesa che Rolling Stone e Pitchfork riportano in anteprima.

Le accuse di violenza sessuale

Julia Misley – all’epoca dei fatti Julia Holcomb – nella denuncia ha accusato Steven Tyler di aver convinto i suoi genitori a riceverla in custodia quando lei aveva appena 16 anni. I due si sarebbero conosciuti a Portland, nell’Oregon, e Tyler l’avrebbe portata con sé in un albergo per poi perpetrare “vari atti sessuali illeciti” e rimandarla a casa a bordo di un taxi. Dal 1973 al 1976 i due avrebbero vissuto una relazione e nel 1974 la rockstar avrebbe convinto i genitori della ragazza a ottenere la custodia, garantendo per lei ogni genere di benefit, compreso il finanziamento degli studi.

Della loro relazione, in quel tempo, parlò anche Rolling Stone. Tuttavia i genitori della Holcomb/Misley accusano il frontman degli Aerosmith di non aver garantito alla ragazza nemmeno l’assistenza sanitaria concordata “continuando a viaggiare con la querelante, ad abusare di lei e a fornirle alcol e droghe“.

Ad aggravare la posizione di Tyler, sempre secondo l’accusa, sarebbe stato un passaggio presente nell’autobiografia dell’artista in cui la ragazza veniva indicata come “complice dei miei crimini passionali“.

Steven Tyler smentisce

Come detto in apertura, nei suoi 24 punti depositati con l’assistenza della legale Shawn Holley Steven Tyler smentisce le accuse di violenza sessuale. Il frontman degli Aerosmith si sofferma soprattutto su un punto: “Le rivendicazioni di Misley sono vietate in tutto o in parte dal consenso del querelante, a causa dell’immunità o dell’immunità qualificata dell’imputato come badante e/o tutore”.

Ancora, Tyler ha negato ogni abuso e ogni violenza nei confronti della ragazza. L’avvocato della querelante, Jeff Anderson, ha definito “odiosa” la difesa imbastita dal frontman degli Aerosmith e dalla sua avvocata.

