Steven Tyler è accusato di violenza sessuale su una minorenne. Questo è quanto si legge in una denuncia depositata a Los Angeles contro il frontman degli Aerosmith.

Secondo il documento riportato dall’edizione statunitense di Rolling Stone, il cantautore è accusato di violenza sessuale, molestie sessuali e danni morali. La denunciante, secondo il magazine, risponde al nome di Julia Holcomb. La donna afferma che Tyler, quando lei aveva appena 16 anni, avrebbe convinto la madre a lasciargliela in custodia.

I due avrebbero quindi convissuto per tre anni a partire dal 1973 fino al 1976, anno in cui la stessa rivista Rolling Stone citò la Holcomb in un articolo sulla vita sentimentale del frontman degli Aerosmith.

Secondo la Holcomb, Steven Tyler l’avrebbe convinta che la loro fosse una relazione sentimentale mentre lei “non era in grado di opporre resistenza al potere, alla fama, ai soldi”. Dopo il loro primo incontro a Portland, nell’Oregon, l’artista l’avrebbe portata con sé in hotel per poi usare su di lei “vari atti sessuali illeciti” e rimandarla a casa a bordo di un taxi.

Nel documento si legge anche che dal 1974 il frontman degli Aerosmith, dopo aver convinto la madre della ragazza sulla custodia, avrebbe garantito per lei assistenza sanitaria e il finanziamento degli studi. L’artista, però, non avrebbe mantenuto la parola “continuando a viaggiare con la querelante, ad abusare di lei e a fornirle alcol e droghe“.

Nella causa depositata a Los Angeles, Julia Holcomb cita anche l’autobiografia di Steven Tyler in cui la rockstar racconta la loro relazione senza il suo consenso: “Era il desiderio del mio cuore – scrive Tyler – la mia complice nei crimini passionali”.

Rolling Stone ha tentato di contattare i rappresentanti legali del frontman degli Aerosmith, ma non ha avuto risposta.

Continua a leggere su optimagazine.com