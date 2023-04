In questo articolo le anticipazioni di Amici l’8 aprile. Cosa vedremo su Canale 5 alla vigilia della Santa Pasqua? Il programma di Maria De Filippi non si ferma e registra giovedì 6 aprile la nuova puntata del serale che vedrà in sfida nuovamente cantanti e ballerini divisi in tre squadre.

La fase conclusiva del talent show Mediaset giunge al suo quarto appuntamento. A lasciare il programma di Maria De Filippi nella scorsa puntata è stato il ballerino Samu. L’ipotesi è che quindi ad abbandonare Amici sabato 8 aprile sia un cantante.

Dopo l’avvio con la doppia eliminazione, per le prime tre puntate del serale di Amici, il programma torna ad un solo eliminato per serata.

A votare le singole prove e le performance di cantanti e ballerini sarà ancora la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, stabile e fissa per tutti gli appuntamenti, fino alla finalissima. A decidere chi dovrà abbandonare Amici dopo l’ultimo ballottaggio saranno invece i docenti della scuola, sempre loro decidono chi deve andare a rischio eliminazione dopo ogni manche.

Anticipazioni Amici 8 aprile

a breve disponibili

Le squadre del serale di Amici

Zerbi-Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel, Piccolo G. e Aaron;

Todaro-Arisa: Wax, Federica, Mattia e Alessio;

Cuccarini-Emanuel Lo: Megan, Samu, Maddalen, Ndg, Angelina e Cricca.

I concorrenti al serale di Amici