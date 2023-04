Sono in arrivo altre rimodulazioni WindTre per quanto riguarda la offerte di rete mobile. I clienti colpiti stanno cominciando a ricevere le relative comunicazioni via SMS con elencati tutte le modifiche unilaterali previste. Ci sarà un aumento di 2 euro al mese a fronte dell’erogazione di un quantitativo superiore di GB, da 30 in più a salire, fino ad un massimo di GB illimitati per tutte quelle tariffe dal profilo abbastanza elevato (che già costavano mediamente di più e che quindi adesso potranno vantare un trattamento migliore rispetto a quello magari riservato ad altri che erano soliti pagare meno).

I motivi che giustificano le rimodulazioni WindTre sono sempre le stesse, sublimate nell’esigenza di continuare ad offrire servizi sempre migliori. L’aumento del bundle dati sarà effettivo dal 18 aprile, mentre l’applicazione alle tariffa di quei 2 euro in più al mese scatterà dal 17 maggio. Ad ogni modo, il gestore unico consentirà di accettare la variazione a fronte di un incremento dei GB disponibili o di recedere dal contratti senza penali e costi di disattivazione entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’SMS. Per potere recedere dal contratto bisognerà inviare una raccomandata A/R all’indirizzo “Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI”, una PEC a “servizioclienti159@pec.windtre.it”, chiamare il servizio clienti al numero 159, recarsi presso un punto vendita autorizzato oppure tramite il sito ufficiale.

Alternativamente, sarà possibile scegliere un’offerta Plus allo stesso prezzo, che include contenuti aggiuntivi (che non stiamo qui a dettagliarvi in quanto dipendente dalla tariffa originaria) a seconda di ogni singolo caso (per richiederla dovrete mandare un SMS con scritto ‘OPTIN‘ entro la data indicata nella comunicazione ricevuta). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

