Come sappiamo, sono previste particolari rimodulazioni WindTre per quanto riguarda la clausola ISTAT, così da adeguare i prezzi delle offerte al tasso di inflazione a partire da gennaio 2024. Tuttavia, ci saranno alcune altre modifiche unilaterali del contratto per talune offerte prepagate dal prossimo mese in poi: le novità sono state annunciate il 1 febbraio e si concretizzeranno in un aumento del canone mensile delle tariffe coinvolte pari a 2 euro, vedendo aumentati i GB a disposizione attraverso l’invio di un SMS al numero ‘43143’ e scrivendo nel testo ‘PLUS’ entro 3 giorni dalla data di ricezione della comunicazione relativa alle rimodulazioni WindTre in questione. Il bundle dati aggiuntivi varierà in base ai singoli casi, passando da un minimo di 30GB a profili senza limiti di dati e velocità di trasmissione.

Le rimodulazioni WindTre partiranno dal 16 marzo 2023; molto spesso saranno accompagnate dalla clausola ISTAT di cui vi abbiamo parlato in apertura. Il cliente, per quanto riguarda gli aumenti relativi all’inflazione, non può che prendere atto ed accettare la cosa: a partire da gennaio 2024, in caso di modifica annuale positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI nel mese di ottobre dell’anno precedente, il gestore telefonico potrà aumentare il prezzo del canone mensile del servizio erogato di una cifra percentuale pari alla modifica di tale indice o pari almeno al 5% nel caso in cui tale variazione risultasse inferiore alla percentuale sopra indicata.

Non sarà possibile recedere dal contratto senza penali o costi di disattivazione come accadere per tutte le altre rimodulazioni WindTre in quanto la clausola ISTAT non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

