Sono previsti nuovi aumenti per via di altre rimodulazioni WindTre di rete mobile, che annuncio un cambio tariffario in direzione della promozione Super 70, che consente di avere più GB a disposizione, ma a fronte di una spesa maggiorata. La modifica unilaterale del contratto interessa un numero esiguo di clienti, che stanno iniziando a ricevere l’informazione della sgradita sorpresa. La nuova offerta, attiva dal 31 ottobre 2022, offrirà 2000 minuti, 300 SMS e 70GB al prezzo di 8,99 euro al mese. Le rimodulazioni WindTre in questione, a detta del gestore unico, sono state applicate a causa dell’insostenibilità economica legata all’uso dell’attuale piano tariffario del cliente impattato (molti hanno attiva attualmente la vecchia offerta All Inclusive 40 Fire a 4,99 euro al mese).

La variazione fa sì che i GB passino da 40 a 70, con un aumento del costo mensile di 4 euro (che non è certamente poco, ammettiamolo). Una volta superata la soglia dei 2000 minuti di chiamate verrà applicata la tariffa di 0,29 cent al minuto. Se, invece, si supera il limite di SMS, il costo sarà di 0,29 cent per ogni SMS inviato. Infine, consumati i 70GB disponibili, il prezzo sarà di 0,99 cent per 1GB di traffico dati, che, una volta esaurito, imporrà il blocco della navigazione ad Internet fino al rinnovo della promozione. Super 70 è compatibile con Telefono Incluso, ma non con Piano Wind e le opzioni che prevedono un bonus di minuti, SMS e GB valido nel nostro Paese ed in roaming UE (tranne che per le offerte Optional GIGA, Internet, Wind Home e Giga per Te).

Potrete esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione in seguito alle rimodulazioni WindTre entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione via SMS inviando una raccomandata A/R a ‘Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI’, una PEC a ‘servizioclienti159@pec.windtre.it”, chiamando il 159, recandosi presso un negozio WindTre, attraverso l’Area Clienti direttamente sul sito ufficiale, specificando sempre la causale ‘modifica delle condizioni contrattuali‘.

