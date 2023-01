Stanno colpendo alcune nuove rimodulazioni WindTre, che comporteranno l’aumento del canone mensile di 2 euro, compensando il tutto con un incremento dei GB a disposizione all’interno dell’offerto (in alternativa potrete anche rifiutare l’aumento del canone mensile). Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, a partire da oggi, venerdì 13 gennaio, alcuni clienti con offerte mobili ricaricabili subiranno l’aumento del costo mensile: sappiate, però, che, a distanza di 24 ore dal primo SMS di rimodulazione WindTre, il gestore unico vi offrirà l’opportunità di sottrarvi alle modifiche contrattali, lasciando invariata l’offerta attualmente attiva, come già accaduto in passato con il comando ‘NVAR’ che ha poi condotto alla multa dell’Antitrust.

Per l’occasione bisognerà fare ricorso al comando ‘OPTIN‘, che potrebbe comunque consentire, in alcuni casi, la fruizione dell’incremento dei GB disponibili, almeno per un periodo di tempo limitato (per qualcuno si parla anche di un aumento illimitato, a prescindere che venga deciso di rifiutare o meno le rimodulazioni WindTre in questione, necessarie, a detta del gestore unico, per continuare a migliorare la propria Rete Top Quality con lo scopo di offrire ai propri clienti una connessione più stabile e veloce nel tempo).

Ricordare di avere anche a disposizione la possibilità di recedere dal contratto o di passare ad un altro operatore telefonico senza penali o costi di disattivazione entro un massimo di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione delle rimodulazioni WindTre ricevuta via SMS. Potrete esercitare il diritto di recesso specificando sempre come causale ‘modifica delle condizioni contrattuali‘ ed utilizzare i seguenti canali: raccomandata A/R all’indirizzo ‘Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI’, PEC a ‘servizioclienti159@pec.windtre.it’, nell’area clienti dal sito ufficiale, nei punti vendita WindTre o chiamando il 159. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com