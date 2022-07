Presto al via le rimodulazioni automatiche? WindTre lo ha richiesto all’AGCOM sulla base dell’inflazione. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, Antongiulio Lombardi, Direttore Affari Regolamentare ed Istituzionali del gestore unico, avrebbe da poco inviato una missiva all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni domandando di tenere a bada l’inflazione con alcuni adeguamenti sulle tariffe telefoniche e sulle connessioni ad Internet.

In particolare, il dirigente avrebbe richiesto di applicare un nuovo procedimento che consentirebbe all’operatore di incrementare i prezzi in automatico, senza la possibilità di poter richiedere il recesso del contratto. In altre parole, WindTre vorrebbe prevedere rimodulazioni automatiche senza dover passare per il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche. Le tariffe verrebbero, in questo modo, ritoccate verso l’alto a seconda del tasso di inflazione attuale, ricorrendo ad una clausola del contratto. WindTre nella lettera anche anche di TIM, che, a propria volta, vuole associate all’inflazione le tariffe previste per le altre società che noleggiano la sua rete all’ingrosso.

Di conseguenza, se a TIM verrà concesso di associare al carovita i listini previsti per gli altri operatori, quest’ultimi, di risposta, dovrebbero essere autorizzai ad agganciare l’inflazione alle tariffe per i clienti finali. A prescindere da tale richiesta, legittima o meno, le rimodulazioni stanno continuando con una certa insistenza, da parte di un po’ tutti gli operatori telefonici (TIM, Vodafone o WindTre), sia per le tariffe di rete fissa che di quella mobile. Una soluzione che i clienti potrebbero non vedere affatto di buon occhio, specie in questo periodo in cui le utenze stanno salendo tutte, o quasi, di prezzo ed il carovita non dà tregua alcuna alle tasche degli italiani. La pensate anche voi in questo modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

