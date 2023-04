Stromae malato, cancella tutti i concerti del tour internazionale. Si sarebbe dovuto esibire anche in Italia, a Roma, il prossimo 16 maggio. Era atteso al Palazzo dello sport per l’unica tappa della tournée europea ma non si terrà lo spettacolo del Multitude Tour.

L’annuncio della cancellazione dei concerti è dovuto alla malattia di Stromae. Stromae comunica di essere dispiaciuto ma ha bisogno di prendersi del tempo per sé. Si fermano quindi tutte le attività promozionali, inclusi i concerti già comunicati che avrebbero dovuto tenersi in primavera. I fan in possesso dei biglietti avranno il rimborso integrale del titolo acquistato.

Stromae malato, di quale malattia soffre

Stromae è malato. La malattia di Stromae non è la prima volta che raggiunge il web. Se ne parla ormai da diversi anni ma pochi sono i dettagli in merito. L’artista ha affrontato depressione e pensieri suicidi in passato. “Non sono il solo a essere solo”, ha dichiarato di recente a proposito della canzone L’Enfer. Ne L’Inferno racconta il suo inferno personale con numerosi demoni, dalla depressione al pensiero del suicidio.

“A volte ho pensato al suicidio e non ne vado fiero. A volte si crede che quello sia l’unico modo per farli tacere, questi pensieri che mi fanno vivere un inferno”, così ne parlava Stromae. Nel singolo aveva racchiuso emozioni dolorose e sensazioni legate al suo momento difficile, che lo coglie nuovamente di sorpresa adesso.

Solo un anno fa sembrava essere uscito vincitore dalla sua lotta contro la depressione. Adesso un nuovo annuncio su Stromae malato interrompe i concerti dal vivo. Lui si scusa con i fan e parla della malattia.

“Ho capito che il mio attuale stato di salute non mi permette di venire da voi per incontrarci. Con rammarico condivido con voi questa notizia che mi rattrista ma devo accettare i miei limiti. Mi prenderò il tempo necessario per rimettermi in sesto, circondato dalla famiglia, e tornare ad esibirmi”, dice Stromae che non vede l’ora di poter comunicare aggiornamenti positivi e nuovi concerti.

