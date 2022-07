Fa certamente strano immaginare Stromae e Camila Cabello in Mon Amour, brano contenuto nel nuovo disco del cantautore belga Multitude (2022) di cui abbiamo potuto ammirare piccole grandi perle come L’Enfer e Santé.

A questo giro Stromae propone una nuove versione di Mon Amour in compagnia della cantante cubana. Per l’artista belga è un anno fortunato. Multitude è il disco del glorioso ritorno che lo ha riportato anche sul palco con una tappa in Italia il 20 luglio in occasione del Milano Summer Festival.

Camila Cabello si offre per un nuovo duetto con un artista apparentemente diverso dal suo stile. Il suo featuring con Ed Sheeran in Bam Bam è uno dei duetti più riusciti degli ultimi anni, e con queste collaborazioni la cantautrice cubana dimostra di essere un’artista versatile e tutt’altro che fossilizzata in uno stile.

Il suo ultimo album Familia (2022) ci ha offerto una Camila Cabello diversa e più sincera di sempre: la cantautrice, infatti, ha scritto questo album nel corso dei due anni di pandemia e in pieno lockdown, una situazione che l’ha costretta a fare ritorno dalla sua famiglia e a riscoprire la bellezza del focolare domestico.

Stromae e Camila Cabello, in Mon Amour, riflettono insieme sulla gelosia anche nella sua versione più tossica, quella retroattiva che rende impossibile accettare l’esistenza di ex partner.

Con il suo stile peculiare, Stromae riesce a rendere elegante anche un argomento più volte consumato: il contemporary r&b sposa la chanson, ma c’è spazio anche per sfumature di pop radiofonico e lampi di genio. Con questa collaborazione, Stromae e Camila Cabello danno una lezione di classe e stile a tanti tormentoni di cui ci siamo già scordati il titolo e gli autori.

[Couplet 1]

Y a d’abord eu Natasha mais, avant, y avait Nathalie

Puis, tout d’suite après, y a eu Laura et, ensuite, y a eu Aurélie

Évidemment, y a eu Emma, mon Emmanuelle et ma Sophie

Et, bien sûr, y a eu Eva et Valérie, mais

[Refrain]

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours

Oui, mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours

Eh

[Couplet 2]

Mon amour, oui, c’est promis, oui, c’était la dernière fois

Et j’te promets qu’j’t’ai tout dit, plus rien, tu ne découvriras

Plus aucune autre fille dans notre lit, elles m’ont mis dans de beaux draps

Oui, bien sûr, j’ai choisi mais pas celles-là

[Refrain]

Mon amour (Mon amour), mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours (Pour toujours)

Eh

[Couplet 3]

Non, c’est pas c’que tu crois, je sais, ça paraît bizarre

Non, c’est pas ma faute à moi mais sans doute la faute au hasard

Pourquoi tu t’en vas ? C’était la dernière fois, c’était juste un coup d’un soir, ça comptait pas

D’t’façon, j’sais qu’au fond d’toi, tu les aimes bien, les connards

[Refrain]

Mon amour (Mon amour), mon amour (Oui, mon amour)

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours (Oui, pour toujours)

Eh

[Couplet 4]

Depuis que t’es partie, la vie n’a plus la même saveur

Les draps n’ont plus la même odeur depuis qu’j’fais la lessive

Mais qu’est-ce qu’il a de plus que moi ? Est-ce qu’il en a une plus grosse que moi?

Vous l’faites combien d’fois par mois ? Et puis mes slips sont dans quelle armoire?

[Refrain]

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours

Mais mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours

Eh

[Outro]

Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste?

Dis-moi, dis-moi ce qu’il a de plus

Que moi, dis-moi ce que j’ai fait, au juste?

Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste?

Dis-moi, dis-moi ce qu’il a de plus

Que moi, dis-moi ce que j’ai fait, au juste?

Pourquoi, pourquoi la vie est si injuste ?