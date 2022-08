Stromae a La Notte della Taranta 2022 a Melpignano (Lecce), l’artista sarà il superospite d’eccezione della nuova edizione. L’artista internazionale torna in Italia sabato 27 agosto 2022 per un evento speciale ad ingresso gratuito. Non saranno infatti in vendita biglietti per assistere alla performance della superstar mondiale che negli ultimi anni ha conquistato un ampio pubblico in tutto il mondo.

Lo spettacolo di Stromae a La Notte della Taranta 2022 di Melpignano (Lecce) è tra gli eventi più attesi dell’estate in zona, un vero colpaccio per gli organizzatori! L’artista poliedrico è reduce dal successo di Multitude, suo nuovo album e si esibirà per una performance speciale all’interno dello storico festival salentino.

L’edizione di quest’anno è diretta dal maestro Dardust e verrà trasmessa su RAI 1. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Biglietti per Stromae a La Notte della Taranta 2022

Non sono disponibili biglietti per Stromae a La Notte della Taranta 2022 in quanto la manifestazione è ad ingresso gratuito. I fan interessati, dunque, non hanno necessità di acquistare ticket per assistere allo spettacolo della superstar internazionale, la cui performance verrà trasmessa anche su Rai1. L’ingresso è gratuito e non necessita di titoli di accesso.

Il successo di Stromae nel mondo affonda le radici nel 2015, quando ha messo a segno hit apprezzate da milioni di persone in tutto globo. L’Italia non è rimasta immune al suo fascino, quello di un poliedrico artista che opera nei settori della moda, dei media audiovisivi e della musica mostrando le sue diverse sfaccettature originali.

Il suo progetto più recente si intitola Multitude, pubblicato lo scorso 4 marzo, ed è il quarto disco rilasciato nei suoi 7 anni di carriera.

Tra i prossimi appuntamenti in Europa, l’unico confermato in Italia per il resto dell’estate, c’è l’appuntamento di Stromae a La Notte della Taranta 2022 a Melpignano (Lecce), in programma per il 27 agosto.