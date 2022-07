Con le più belle canzoni di Stromae raccontiamo il successo di un artista dalle infinite sfumature: cantautore, produttore, rapper, che sul beat ora atmosferico e ora al vetriolo appoggia uno stile che non è consueto per il rap: la chanson, ma anche la poesia e il folk. Ingredienti, questi, che fanno dell’artista belga Paul Van Haver un punto di riferimento per la scena internazionale. Nel suo cuore pulsano la musica house e la world music, e con appena 3 album Stromae è uno dei pesi massimi della scena contemporanea.

Alors On Danse (2009)

Alors On Danse è il secondo singolo di Stromae, un brano in cui sono già presenti le peculiarità dell’artista belga. Lo stile è definito hip house, ibrido tra hip hop e house, con influenze della world music. Nel ritornello, infatti, possiamo sentire il wizmar, uno strumento a fiato arabo.

Papaoutai (2013)

“Papà, dove sei?”, si chiede Stromae in questo brano intenso. Il testo è infatti autobiografico: Paul racconta il dolore per suo padre, ucciso in Ruanda negli anni del terribile genocidio e della guerra civile.

Formidable (2013)

Dopo Alors On Danse e Papaoutai, Formidable è il terzo singolo di Stromae a raggiungere la prima posizione nelle chart mondiali. Con questo brano dalle sfumature alternative hip hop e contemporary r’n’b l’artista belga si conferma un nuovo fenomeno pop internazionale.

Tous Les Mêmes (2013)

In Tous Les Mêmes Stromae affronta il mondo con gli occhi sia di una donna che di un uomo, per questo nel video interpreta entrambe le realtà con disinvoltura e con l’abilità di un narratore che abbatte tutti gli stereotipi di genere.

L’Enfer (2022)

Suicidio, solitudine, disperazione e speranza. Con questi argomenti nasce L’Enfer, una delle più belle canzoni di Stromae che segnano il suo ritorno sulle scene dopo un lungo silenzio.

