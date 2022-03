Stromae a Roma nel 2023 per un unico concerto capitolino in programma al Palazzo dello Sport. La nuova data del cantante nella penisola è stata comunicata oggi, insieme ai dettagli relativi alla prevendita dei biglietti e ai prezzi che i fan italiani dovranno pagare per assistere allo spettacolo.

Al rilascio del nuovo disco di inediti di Stromae mancano ormai solo pochi giorni: l’uscita di Multitude è prevista per il 4 marzo, dopo il grande successo del singolo Santé. Oltre 42 milioni di stream e 32 milioni di views su YouTube per il video ufficiale, questi i numeri totalizzati dal pezzo nel mondo.

In attesa del nuovo album, arriva l’annuncio di un nuovo spettacolo italiano. Stromae a Roma nel 2023 terrà un concerto il 16 maggio al Palazzo dello Sport.

Stromae a Roma nel 2023, info biglietti

I biglietti per assistere al concerto di Stromae a Roma nel 2023 saranno disponibili in prevendita a partire da mercoledì 9 marzo alle ore 10.00 in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live Nation, il club gratuito di Live Nation Italia che consente l’accesso alle prevendite in modo anticipato rispetto a quelle generali.

La vendita generale inizierà invece venerdì 11 marzo alle ore 10.00 attraverso i circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket, sia online che nei punti vendita. Di seguito i prezzi che vanno da un minimo di 30 euro per un posto nel terzo anello numerato fino a 50 euro per un posto nel primo anello numerato.

Il parterre in piedi è in vendita al prezzo di 45 euro mentre per il secondo anello numerato bisognerà spendere 37 euro. A queste cifre vanno aggiunti i diritti di prevendita.

Parterre in piedi: € 45,00 + diritto di prevendita

Primo anello numerato: € 50,00 + diritto di prevendita

Secondo anello numerato: € 37,00 + diritto di prevendita

Terzo anello numerato: € 30,00 + diritto di prevendita