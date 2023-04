Conosciamo ormai tutti Android Auto, ovvero la piattaforma software sviluppata da Google che porta le funzionalità di uno smartphone sul cruscotto di un’auto. Il sistema rappresenta un modo più sicuro e conveniente per i conducenti di interagire con i loro smartphone mentre sono in viaggio. Giusto in tempo per le festività pasquali, il colosso di Mountain View ha rilasciato un nuovo aggiornamento portando Android Auto all’ultima versione beta 9.3. Adesso è disponibile, con un paio di nuove funzioni e opzioni, per tutti coloro che fanno parte del programma beta tester su Google Play.

Android Auto 9.3 beta giunge dopo due settimane dalla sua ultima beta ed a poco più di una settimana dopo l’ultima versione stabile. Come di consueto, non porta con sé molti cambiamenti visibili, anche se presenta un nuovo e misterioso miglioramento che purtroppo, però, non è ancora funzionante. Tuttavia, uno dei cambiamenti più importanti nell’ultima versione beta di Android Auto 9.3 riguarda la nuova opzione Avvio dell’applicazione nel menu delle impostazioni. Questa nuova funzionalità permette agli utenti di scegliere quale app avviare quando collegano il loro smartphone ad Android Auto. Si può avviare la navigazione come prima app, launcher o supporto. Questa nuova opzione consente agli utenti una flessibilità maggiore e un controllo su come utilizzare la piattaforma software. Inoltre, viene fornita anche con una nuova icona di pausa per la musica nel widget della barra delle applicazioni.

La nuova beta include anche altri miglioramenti, tra cui: i tempi di avvio più rapidi, il riconoscimento dei comandi vocali migliorato ed una maggiore compatibilità con una vasta gamma di dispositivi Android. Questi sono stati progettati per garantire all’utente un’esperienza più fluida e reattiva. L’ultima versione 9.3 beta di Android Auto si può già scaricare sui telefoni dotati almeno del sistema operativo Android 8.0 o versioni successive. Inoltre, viene fornita anche con una nuova icona di pausa per la musica nel widget della barra delle applicazioni. L’aggiornamento alla versione 9.3 beta di Android Auto risulta in fase di rilascio sul Google Play Store.

