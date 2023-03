Ci siamo, possiamo dire che Napoli-Milan è la sfida della 28a giornata di Serie A più attesa. Oltre ad essere un big match che ormai da anni assicura spettacolo ed emozioni, la gara rappresenta anche un piccolo anticipo in attesa del doppio confronto dei quarti di finale di Champions League. Quanto al campionato, la partita è in programma domenica 2 aprile nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona e con fischio d’inizio alle ore 20.45.

La formazione azzurra di mister Luciano Spalletti dopo l’amara sconfitta subita in casa contro la Lazio per 1-0, è tornata di nuovo vincitrice prima contro l’Atalanta per 2-0 e poi, prima della pausa per le Nazionali, contro il Torino con il punteggio di 4-0. La compagine rossonera di Stefano Pioli, invece, è reduce da un periodo non molto roseo; nelle ultime tre giornate di campionato è uscita sconfitta contro la Fiorentina per 2-1, raccattando un pareggio in casa contro la Salernitana ed incassando un’altra pesante sconfitta contro l’Udinese per 3-1. In termini di classifica, i partenopei sono sempre saldi in vetta a quota 71 punti (a +19 dalla Lazio), mentre i ‘diavoli rossi’ occupano il quarto posto con 48 punti. Nel match di andata la compagine di capitan Di Lorenzo si impose a San Siro con il punteggio di 1-2 grazie alla rete vittoria del Cholito Simeone.

L’attesa sfida Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su DAZN, gli abbonati alla piattaforma sportiva potranno seguire il match tramite l’apposita app o su tutte le smart tv compatibili e su dispositivi come TIMVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, oppure ancora su console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Tuttavia, la partita del Maradona sarà visibile anche in diretta streaming scaricando l’app DAZN su dispositivi mobili come smartphone e tablet, o ancora su PC e notebook.

Di seguito le probabili formazioni del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.

