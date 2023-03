Il Mondiale di F1 2023 è pronto a riaccendere i motori per il terzo appuntamento stagionale, in programma da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile sul circuito di Melbourne, dove andrà in scena l’attesissimo GP Australia. La seconda tappa, il GP dell’Arabia Saudita, è stata vinta da Sergio Perez su Red Bull seguito sul podio dal team-mate Max Verstappen e da Fernando Alonso su Aston Martin. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire insieme tutte le informazioni del circuito e dove vedere la diretta TV e streaming della terza gara.

Il circuito dell’Albert Park è un tracciato cittadino non permanente che si snoda nel centro della città di Melbourne, in Australia, e dal 1996 (data di inaugurazione) ospita il Gran Premio d’Australia di Formula 1. Per quanto riguarda le caratteristiche, la pista misura 5278 metri e conta 14 curve totali. Ad oggi, ospita solo la Formula 1 come categoria del Motorsport. L’ultimo tempo record registrato durante una gara di F1 appartiene a Charles Leclers che, il 10 aprile 2022 a bordo della Ferrari F1-75, ha chiuso con 1’20”260. La passata stagione il GP di Melbourne è stato vinto proprio dal monegasco Leclerc su Ferrari.

Il GP d’Australia 2023 sarà trasmesso in diretta TV esclusiva alle ore 7.00 su Sky Uno e Sky Sport F1 HD. Gli abbonati potranno seguire la gara anche in diretta streaming scaricando l’app Sky Go oppure su NOW, disponibile su smartphone, tablet, PC e altri dispositivi mobili. Per quanto riguarda, invece, la trasmissione su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), il GP di Melbourne sarà visibile in differita in chiaro a partire dalle ore 15.00. Di seguito il palinsesto: si inizia venerdì 31 marzo, prove libere 1 alle ore 3.30 e prove libere 2 alle ore 7.00; sabato 1° aprile, prove libere 3 alle ore 3.30 e Qualifiche alle ore 7.00; domenica 2 aprile, gara alle ore 7.00 (ora italiana).

