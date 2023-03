In seguito alla sconfitta subita giovedì scorso allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli contro l’Inghilterra, prima partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024, l’Italia è pronta a scendere in campo domani 26 marzo per il secondo match del Girone B. Gli azzurri guidati dal CT Roberto Mancini affronteranno il Malta del CT italiano Michele Marcolini al National Stadium di Ta’ Qali, con fischio d’inizio alle ore 20.45.

Nel primo match di qualificazione al ‘Maradona’ ,la Nazionale italiana dopo il 2-0 subito nel primo tempo dagli inglesi di Southgate, alla ripresa è riuscita ad andare in rete grazie alla rete del neo arrivato Mateo Retegui, ma non sono poi riusciti ad agguantare il pareggio. Anche i prossimi avversari degli azzurri hanno perso all’esordio contro la Macedonia del Nord per 2-1. Tuttavia, il bilancio è del tutto a favore dell’Italia che ha battuto Malta in tutti e otto precedenti: quello più recente risale a settembre 2015 con la vittoria per 1-0, allora c’era Antonio Conte alla guida. A questo punto, andiamo a vedere tutti i dettagli della prossima partita, le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming.

La sfida Malta-Italia, in programma domenica 26 marzo al National Stadium di Ta’ Qali e con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai 1. Il collegamento con lo stadio ci sarà dopo l’edizione serale del TG1. Inoltre, il match si potrà vedere anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay tramite app o sul sito ufficiale, dove occorrerà registrarsi e accedere inserendo le proprie credenziali. La telecronaca sarà affidata ai microfoni di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Di seguito le probabili formazioni del match:

MALTA (3-4-3): Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Teuma, Satariano, Mbong;

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Romagnoli, Emerson; Tonali, Jorginho, Verratti; Politano, Retegui, Pellegrini.

Continua a leggere su optimagazine.com