Il campionato di Serie A è andato per qualche giorno in pausa per lasciare spazio agli impegni con le Nazionali. L’Italia del CT Roberto Mancini è pronta a scendere in campo per iniziare il percorso di qualificazione ai prossimi Europei 2024, che si disputeranno in Germania. Gli azzurri debuttano contro l’Inghilterra di Southgate (che proprio ai trascorsi Europei 2020 sconfissero in finale a Wembley ai calci di rigore) domani 23 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Ricordiamo che la Nazionale italiana e quella britannica fanno parte del Gruppo C del raggruppamento insieme a Malta, Macedonia e Ucraina.

L’Italia, dopo quella straordinaria vittoria degli ultimi Europei 2020, ha incassato solo delusioni, specialmente quella più tosta da cancellare come la mancata qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, la seconda di fila dopo quella mancata nel 2018. D’altro canto, l’Inghilterra allo scorso Mondiale è riuscita a raggiungere i quarti di finale, dove, però, è stata eliminata dalla Francia. L’attesissimo match inaugurale di qualificazione ai prossimi Europei 2024 tra Italia e Inghilterra sarà trasmesso in diretta TV in chiaro e in esclusiva sulla Rai, precisamente il canale di riferimento sarà Rai Uno. Inoltre, la super sfida si potrà seguire anche in diretta streaming tramite il servizio gratuito di Rai Play, dove basterà scaricare l’apposita app su una smart TV oppure su dispositivi mobili come smartphone e tablet, o ancora collegandosi al sito ufficiale attraverso PC o notebook. La telecronaca sarà affidata ai microfoni di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, ecco a seguire quali saranno le possibili scelte che i Commissari Tecnici Mancini e Southgate faranno scendere al Maradona giovedì 23 marzo:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Pellegrini, Scamacca, Berardi;

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden.

