Sta rimbalzando sui social la notizia di Papa Francesco morto, dopo che il Pontefice è stato ricoverato nella giornata di mercoledì a causa di un’infezione respiratoria. Come se non bastassero le fake news dei mesi scorsi, quando si vociferava che fosse sul punto di dimettersi (con relative smentite giunte anche dal nostro magazine), oggi 30 marzo tocca fare i conti con titoli e descrizioni di post su Facebook assolutamente ingannevoli. Lo scopo di queste persone è lo stesso da sempre, ovvero invogliare le persone a selezionare i relativi link per aumentare le visite del giorno.

Ritorano i titoli ingannevoli su Papa Francesco morto dopo che è stato ricoverato mercoledì

Insomma, un’altra fake news, condita da titoli che nel gergo dei social vengono definiti “clickbait”, a proposito di Papa Francesco morto dopo che è stato ricoverato. Certo, le sue condizioni di salute non saranno invidiabili, ma come riportano le agenzie di stampa giovedì mattina, il Pontefice ha trascorso una nottata tutto sommato tranquilla. Ancora non si hanno notizie ufficiali e definitive sulla tempistica delle dimissioni dall’ospedale, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci sono valide per essere particolarmente preoccupati.

Ricapitolando, gli aggiornamenti che arrivano questa mattina sono rassicuranti, ma soprattutto smentiscono i post clickbait che circolano da circa 16 ore sui social. Occorre iniziare a non fidarsi di pagine non autorevoli, in quanto spesso e volentieri provano ad attirare la vostra attenzione con informazioni banali, non verificate e costruite ad arte per fornirvi la verità solo una volta letto l’articolo. Ovvero quando raggiungono il loro obiettivo finale.

Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori aggiornamenti su questa storia, ma al momento sento di poter smentire senza dubbio alcuno la voce che ci parla di Papa Francesco morto, come del resto è già avvenuto in passato.

