Ma davvero Papa Francesco si dimette dal suo pontificato sulle orme di Papa Benedetto XVI? La presunta notizia sta circolando da ore ma, in realtà, non fa riferimento ad alcuna fonte ufficiale. Semmai, si tratterebbe di voci messe in circolazione sulla base di una battuta dello stesso Bergoglio e anche su presunti segnali provenienti da determinate azioni compiute dal Santo Padre. Meglio dunque chiarire la vera natura degli indizi, anche per chiarire che nessun cambiamento è previsto presso la Santa Sede in Vaticano.

La battuta di Bergoglio

Si parte dall’analisi di una semplicissima e ironica battuta che sarebbe stata pronunciata da Papa Francesco, a porte chiuse, insieme ad alcuni suoi collaboratori. Tutti sanno che il Santo Padre soffre di gravi problemi al ginocchio. Ebbene, in riferimento a questo male, Bergoglio avrebbe detto che, piuttosto che operarsi, si sarebbe fatto dimettere. Appare decisamente scherzoso il tono della dichiarazione e non c’è proprio da dare spazio a nessuna ulteriore analisi.

Il Conclave e il viaggio a L’Aquila

Papa Francesco si dimette dunque? Chi sostiene questa ipotesi adduce alla sua tesi il riferimento al Conclave indetto dal Santo Padre per il 27 agosto. Per l’occasione saranno eletti 21 nuovi cardinali, di cui 16 diventeranno elettori per un futuro Conclave per l’elezione di un nuovo Pontefice. Questa mossa è stata letta nell’ottica di introdurre nuovi votanti in linea con le linea del pensiero del Papa.

A corollario delle ipotesi già presentate, si fa riferimento anche ad una visita programmata da Papa Bergoglio a L’Aquila il 28 agosto, in occasione delle celebrazioni della festa della Perdonanza. Nella basilica cittadina sono presenti le spoglie di Papa Celestino V, il Pontefice eremita che si dimise dal suo “incarico” dopo cinque mesi nel 1294. Anche da quest’ultimo dettaglio, si tenta di tracciare un collegamento con le intenzioni del Santo Padre per un suo presunto ritiro. Una chiara forzatura anche quest’ultima che non ha nulla a che fare con le decisioni prese in Vaticano.