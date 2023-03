Non saranno due gli eliminati di Amici il 1 aprile. Due i concorrenti al ballottaggio finale ma solo uno di loro lascia il programma e non c’è stata alcuna eliminazione precedente. Il serale di Amici di Maria De Filippi, dunque, nella terza puntata in onda sabato 1 aprile, cambia formula e dice stop alla doppia eliminazione.

Non saranno più due i concorrenti a rinunciare al proprio sogno ogni sabato sera ma uno solo. Così, non saranno due gli eliminati di Amici il 1 aprile ma un solo allievo lascerà la fase finale del talent show Mediaset.

Nella prima puntata del serale, sono stati eliminati il cantante NDG e la ballerina Megan (che ha però ottenuto una borsa di studio internazionale). Nella seconda puntata, a salutare il pubblico sono stati il cantante Piccolo G e il ballerino Gianmarco.

Nella terza puntata del serale di Amici, un solo eliminato.

Anticipazioni Amici 1 aprile

Il serale di Amici è stato registrato giovedì 30 marzo per la sua terza puntata. Il nome del concorrente eliminato non è emerso ma sappiamo che il ballottaggio finale vedrà in sfida il ballerino Samu contro il cantante Wax. A decidere chi non potrà presentarsi nella quarta puntata del serale di Amici saranno i docenti.

A votare le singole prove e le performance di cantanti e ballerini è invece la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Le squadre del serale di Amici

Zerbi-Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel, Piccolo G. e Aaron;

Todaro-Arisa: Wax, Federica, Mattia e Alessio;

Cuccarini-Emanuel Lo: Megan, Samu, Maddalen, Ndg, Angelina e Cricca.

I concorrenti al serale di Amici