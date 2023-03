Milioni di follower in tutto il mondo che alzerebbero gli ascolti del Festival. Ci sarà Chiara Ferragni a Sanremo 2024? Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora ha già avanzato una proposta, che però Chiara avrebbe già rifiutato. E per fortuna!

Dal settimanale Chi, in edicola questa settimana, si legge della volontà di Amadeus di accogliere di nuovo all’Ariston l’influencer ed imprenditrice digitale, anche moglie di Fedez e madre di Vittoria e Leone.

“Amadeus corteggia Chiara Ferragni”, si legge tra le Chicche di Gossip e i due sarebbero già stati a cena insieme per discutere degli eventuali dettagli sulla partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo 2024. Lei, però, al momento non sembra essere interessata alla proposta di Amadeus, che la vorrebbe al suo fianco per le 5 serate della competizione.

Ricordiamo che al Festival 2023, Chiara Ferragni ha calcato il palco del Teatro Ariston ben due volte: nella serata inaugurale e in quella conclusiva. Amadeus adesso rilancia: la vorrebbe con sé per tutte e 5 le serate della kermesse. Forse decisamente troppo.

“Per il prossimo Festival di Sanremo il conduttore, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse”, si legge sulle pagine di Chi, che fornisce anche dettagli importanti sul primo incontro tra i due, verificatosi la scorsa settimana e documentato sui social da Amadeus.

“I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no”, si legge ancora. Sembra proprio che Chiara Ferragni a Sanremo 2024 non ci sarà, o almeno non per tutte e 5 le serate. Forse, un’apparizione veloce da ospite.