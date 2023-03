Ci sono nuovi elementi di analisi per quanto riguarda il Samsung Galaxy S23, che per forza di cose è un device decisamente più evoluto rispetto al suo predecessore. “Ci mancherebbe”, potrebbe pensare giustamente chi ci legge. Tuttavia, il gap che si è venuto a creare tra il top di gamma ed il Samsung Galaxy S22 appare più significativo del previsto. Al di là delle considerazioni che si possono fare sulle offerte venute a galla in questo periodo, come quella che abbiamo avuto di analizzare sulle nostre pagine non molto tempo fa, occorre dunque scendere maggiormente in dettagli oggi.

Netto gap tra Samsung Galaxy S23 e Galaxy S22 sul versante 5G: alcuni elementi concreti di analisi

Provando a scendere maggiormente in dettagli, a cosa è dovuto il passo in avanti del Samsung Galaxy S23 sul fronte 5G? A quanto pare, il chip Snapdragon X70 di Qualcomm impiega una varietà di nuove tecnologie e trucchi per aumentare le velocità di trasferimento. E questo fa tutta la differenza del mondo tra i top di gamma 2023 e 2022. In termini prettamente numerici, si tratta del primo sistema modem-RF 5G al mondo con un processore AI integrato.

Inevitabile che i vantaggi si facciano sentire in modo sostanziale. Già, perché questo chip migliora la sintonizzazione adattiva dell’antenna fino al 30%, con un miglioramento evidente della velocità, oltre alla copertura, alla latenza, e all’efficienza energetica. Ovviamente, i test sulle stesse reti in condizioni simili rivela una discrepanza tra questi modelli, in particolare tra i modem X65 rispetto a quelli X7.

Se quello trattato oggi è un fattore che per voi conta parecchio, allora dovreste valutare attentamente la possibilità di passare da un Samsung Galaxy S22 al Samsung Galaxy S23. Vi faremo sapere appena verranno a galla altri test.