Quest’oggi, lunedì 20 marzo, c’è da prestare attenzione a uno smartphone top di gamma Android, dal corpo compatto, versatile, dotato di un’eccezionale fotocamera e di una potente batteria: parliamo del nuovo Samsung Galaxy S23 5G. Questo straordinario device è in super sconto del 13% su Amazon all’incredibile prezzo di 855,99 euro (invece di 979 euro di listino) e con caricatore incluso. Il prodotto premium del colosso sudcoreano lo riceverete a casa nella versione italiana color Cream e nel taglio di memoria 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out.

Il Samsung Galaxy S23 5G presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici (con risoluzione massima 2340 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 SM8550-AB con GPU Adreno 740. Lato software il device sfrutta il sistema operativo Android 13 basato sull’interfaccia proprietaria Samsung One UI 5.1. Per quanto riguarda il comparto fotografico il dispositivo mostra sul retro una tripla fotocamera con un sensore principale da 50MP, un ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP; frontalmente la selfie-cam è da 12MP.

Lo smartphone è poi alimentato da una batteria da 3900mAh che assicura una lunga durata e, nella confezione, troviamo anche il caricabatterie Samsung da 25W per la ricarica super-rapida, compresa quella wireless. Le connettività offerte sono: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2, NFC e GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS. Insomma, questo spettacolare smartphone potrete acquistarlo oggi su Amazon in una super offerta da non farsi scappare.

