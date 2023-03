Dopo il caso Retegui imporre la presenza di almeno cinque calciatori italiani in campo per ogni partita. Un rimedio drastico per impedire l’impoverimento del calcio italiano. Mateo Retegui ha festeggiato con due reti in due partite il suo debutto in Nazionale. Retegui è così diventato l’oriundo più famoso della storia contemporanea del calcio italiano. Felice per la scelta compiuta il CT della Nazionale Roberto Mancini sta valutando altri calciatori oriundi confidando di aver lo stesso successo ottenuto con Retegui (leggi di più).

Nicolas Capaldo, Giuliano Galoppo, Marco Di Cesare e Gianluca Prestianni sono i nomi sul taccuino del selezionatore azzurro. Saranno presto convocati in Nazionale come Mateo Retegui ? Lo scopriremo al prossimo giro d’impegni internazionali dell’undici azzurro apparso davvero malconcio in occasione dell’avvio delle Qualificazioni europee.

Il cammino delle italiane in Champions League aveva forse creato qualche illusione. Con tre squadre tra le prime otto ed un’ottima probabilità che una possa approdare in finale, si poteva forse pensare che la crisi fosse alle spalle. La convocazione a sorpresa di Mateo Retegui del quale è stato scoperto un antenato italiano ha riportato tutti alla triste realtà del calcio italiano. I calciatori italiani impegnati ad alto livello si contano sulle dita della mano. Di una sola mano.

In molto gare, dalla serie A alle categorie giovanili, non scende in campo neanche un atleta italiano. A fronte di questa lacuna come si può immaginare di allestire una nazionale competitiva? Per certi aspetti la convocazione di Retegui, che non parla la lingua italiana ma si esprime bene nella lingua del gol, è stato la provocazione estrema di Mancini. Un campanello d’allarme che deve imporre drastiche decisioni.

Certamente il mondo è cambiato, la competizione è diventata globale, sono caduti ostacoli alla circolazione degli atleti e persino la normativa fiscale induce i club a preferire l’acquisto di stranieri rispetto ai calciatori italiani al punto che bisogna , per metter insieme le convocazioni, andare a pescare Retegui quasi alla fine del mondo come Papa Francesco.

Per una crisi così grave, urgono rimedi drastici e gravissimi. L’idea più coraggiosa sarebbe quella d’imporre la presenza di almeno cinque atleti italiani in campo in tutte le gare. Cinque calciatori italiani nella lista di partenza e durante tutta la gara anche in caso di sostituzioni ed infortuni. Non amo molto le quote, ma hanno una loro utilità pratica. Questo meccanismo imporrebbe alle società di investire sui vivai e di concentrare le manovre di mercato anche nei riguardi del calciatori italiani. Ci vorrà del tempo, ma questo percorso porterà nuova linfa al calcio italiano perché credo che di talenti come Retegui l’Italia sia piena ma nessuno si prende la briga di andarli e cercare e valorizzare adeguatamente.

