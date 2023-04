Il verdetto della Champions è stato chiarissimo. Il Milan di Stefano Pioli trionfa ai danni del Napoli di Luciano Spalletti. Dopo aver dominato la scena in Italia ed in Europa Spalletti ed i suoi uomini crollano nel confronto più importante della stagione al cospetto dei rossoneri di Stefano Pioli.

Le due formazioni , tra campionato e Champions, hanno giocato tre partite primaverili dominate da Pioli ai danni di Spalletti. Nel totale dei confronti di Aprile il Milan ha segnato ben sei reti mentre il Napoli è andato a segno soltanto una volta nei secondi finali della sfida di Champions al Diego Armando Maradona.

La sfida porta la prima italiana in semifinale e si prefigura un derby all’ombra della Madonnina dopo la vittoria in trasferta dell’Inter ai danni del Benfica. Pioli è stato bravissimo a metter in scacco il suo avversario Spalletti. Ognuna delle partite è stata contraddistinta da episodi controversi, ma di certo il predominio tattico del Milan è apparso evidente.

Ancora una volta Spalletti crolla nel finale, in prossimità del traguardo della finale di Istanbul che appariva più che alla portata al momento del sorteggio. Lo Scudetto è in cassaforte. L’impresa di Spalletti e del Napoli in Serie A resterà negli annali, ma certamente l’occasione sprecata per agguantare la finalissima della coppa più ambita è davvero clamorosa. Ed anche la Coppa Italia era già sfumata al cospetto della Cremonese. Si può discutere di tutto: la gestione delle forze nel gruppo, qualche decisione arbitrale controversa, gli episodi avversi. La realtà è impietosa: Spalletti trionfatore in campionato e fuori dall’Europa con la meravigliosa consolazione dello Scudetto ma il rammarico per la storica occasione europea buttata alle ortiche.

