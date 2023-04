L’Italia regina dei quarti di finale di Champions League. La derelitta Serie A, il peggiore dei campionati top in Europa, ha portato tre rappresentanti all’appuntamento con la storia della Champions. Inter e Milan ed il Napoli – per la prima volta – scendono in campo per conquistare la semifinale Champions ed avvicinarsi alla finale di Istanbul.

Il sorteggio ha sorriso all’Italia concentrando tutte le formazioni tricolori in un lato del tabellone. Il Benfica, che giocherà contro l’Inter, è l’unica formazione che possa impedire una semifinale tutta italiana di Champions considerato che l’altro posto utile se lo giocheranno il Milan campione d’Italia uscente ed il Napoli campione d’Italia prossimo venturo.

Nell’altro lato del tabellone Champions Bayern e City mettono in scena una sorta di finale anticipata ma attenzione alla vincitrice della sfida tra Chelsea e Real Madrid vista la grande dimestichezza della formazione di Carlo Ancelotti con la coppa più prestigiosa. La Champions, dunque, parla italiano ed il Napoli ha finora vinto anche la classifica degli introiti economici (leggi di più).

Al Napoli , nonostante la dolorosa e pesantissima assenza di Osimhen, tocca il ruolo di formazione favoritissima per la conquista della finale di Champions. In Italia ed in Europa l’undici di De Laurentiis è stato dominante fin dal principio della stagione. Una valanga quella azzurra che ha travolto tutte le rivali in Italia ed anche in Europa ha fatto vittime illustri come l’Ajax ed il Liverpool.

Al calcio d’inizio il Napoli avrà il favore del pronostico, poi le partite vanno giocate e le semifinali prima e finali poi conquistate e vinte. Nulla c’è di scontato nella Champions dove ogni dettaglio può diventare quello decisivo: infortunio, episodio tecnico, valutazione arbitrale, condizioni di forma fisica e mentale.

Peraltro nella doppia sfida di campionato, finita con una vittoria pro capite, il Milan di Pioli ha retto pienamente il confronto con i rivali partenopei. Il sonoro 0-4 imposto ai rivali nell’ultima sfida del Diego Armando Maradona è ben più che un campanello d’allarme per Kvara e compagni.

Pronti ad ascoltare la musichetta più amata dai tifosi del calcio ed a vivere otto sfide al massimo livello calcistico. Al campo l’ardua sentenza dopo settimane di spasmodica attesa. Tremeranno gambe, cuore e testa. Ma chi pratica questo sport pensa a tutta la vita di giocare simili partire.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Musica e spettacoli, Cinema e serie tv, Trend e tecnologie (leggi di più)