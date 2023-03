Manca poco al debutto di Un Passo dal Cielo 7, una stagione che prende il via senza Daniele Liotti. Il personaggio di Francesco Neri, partito in Slovenia per realizzare il suo sogno di portare un branco di lupi, passa il testimone a Manuela Nappi.

La sorella del commissario Vincenzo, interpretata da Giusy Buscemi è ora la protagonista assoluta della fiction, al via il 30 marzo con otto nuove puntate. Stando alle anticipazioni, Manuela tornerà a San Vito di Cadore dopo essere diventata ispettrice e aver perfezionato i suoi studi in prossemica, una disciplina che studia sul piano psicologico i possibili significati delle distanze materiali che l’uomo tende a mettere tra sé stesso e gli altri. Grazie a questa qualità, la sorella di Vincenzo sarà in grado di concentrarsi meglio sulle indagini con una visione a 360 gradi.

Vedremo quindi una Manuela Nappi inedita in Un Passo dal Cielo 7, come anticipato da Enrico Ianniello, interprete di Vincenzo Nappi, in un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni:

Nappi farà cento passi indietro perché si rende conto che Manuela è una donna capace, intelligente e anche più brava di lui. Diciamo che parte in quarta, per sostituire la figura del papà che hanno perso, per poi scalare la marcia e accettare che deve lasciare andare Manuela per la sua strada.

Sarà interessante vedere alla dinamica tra i due fratelli Nappi, che si evolverà nel corso di Un Passo dal Cielo 7, e offrirà anche al pubblico uno sguardo maschile e femminile sulle vicende narrate. In un’altra intervista con TeleSette, Ianniello ha elogiato la collega Buscemi:

In questa stagione vedrete una Giusy particolarmente brava che restituisce una Manuela inedita.

Enrico Ianniello si cimenterà anche alla regia di alcuni episodi della settima stagione. Il primo appuntamento con Un Passo dal Cielo 7 è per il 30 marzo.

