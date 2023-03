Amazon è sul punto di lanciare le sue offerte di primavera a partire da oggi 27 marzo, con sconti fino al 40% fino al 29 marzo. I prodotti scontati saranno tanti, molti dei quali afferenti al mondo tech. La promozione partirà dalle ore 18 del 27 marzo, per termine alle 23.59 del giorno 29 dello stesso mese. Ci saranno sconti diretti sugli articoli dell’e-commerce, oltre che a diverse promozioni speciali anche per i servizi Amazon più popolare (sia quelli di carattere musicale che quelli dedicati alla lettura in formato digitale).

Le offerte Amazon di Primavera riguarderanno anche i dispositivi con il marchio dell’e-commerce, su cui sarà possibile risparmiare fino a 60 euro (come nel caso di Echo Dot di quinta generazione disponibile al prezzo di 34,99 euro, Echo Show 10 reperibile al costo di 209 euro oppure Echo Show 15 a 239 euro). Lo stesso dicarsi per i prodotti della linea Fire TV (Fire TV Stick 4K a 39,99 euro e Fire TV Cube a 139 euro) e Kindle (Scribe da 16GB al con penna al prezzo di 319 euro, PaperWhite a 99,99 euro e Kindle 2022 a 84,99 euro).

In altre parole, non vi resta che concentrare la vostra attenzione sulle offerte di primavera di Amazon per cogliere quella che fa di più al vostro caso, fermo restando che potreste anche trovarne diverse, tutte interessanti. Come avrete capito, saranno tante le opportunità da cogliere al volo, magari anche su quegli articoli che da un po’ di tempo stavate pensando di acquistare aspettando che il loro prezzo calasse. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com