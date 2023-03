Il 4 aprile sarà presentato il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, di cui conosciamo già tutto, sia dal punto di vista tecnico che del design. Siamo pronti a fare un quadro completo dell’hardware, a cominciare dallo schermo, probabilmente un LCD FullHD+ da 6.7 pollici con risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il device potrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 695 5G con 8GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile tramite microSD). Come noterete, non gli mancare molto per potersi lasciare preferire a tanti altri dispositivi di questa fascia, sempre che le specifiche tecniche si confermino essere queste che vi stiamo descrivendo adesso.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G' full specifications pic.twitter.com/yAg2kCI5fC — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 24, 2023

Il comparto fotografico posteriore sarà composto da un sensore principale da 108MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP. La fotocamera frontale, invece, conterà un sensore singolo da 16MP. Il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G disporrà probabilmente delle connettività 5G, DualSIM, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GPS, USB-C e NFC. Il sistema operativo designato per la gestione della parte software sarà Android 13 con OxygenOS 13.

La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 67W. Le dimensioni generali ammonteranno a 165,5 x 76 x 8,3mm per un peso di 195 gr. Un device interessante, anche se aspettiamo di capire il prezzo di vendita che gli sarà riservato dal produttore cinese, che speriamo si mantenga il più concorrenziale possibile per poter sfidare ed avere la meglio sugli altri smartphone presenti in quel segmento (tutti molto agguerriti, a dire il vero). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com