Le cose vanno più che bene per il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, visto che nel territorio indiano pare essere stato avviato il Programma Open Beta della OxygenOS 13 per il device. L’annuncio è arrivato direttamente sul forum ufficiale, dove è stato anche precisato che, al momento, i test sono esclusiva degli utenti locali, ai quali è stato chiesto di provare in anteprima la nuova versione dell’interfaccia proprietaria (per adesso il test è aperto a circa 1000 volontari), rilasciando i relativi feedback non appena possibile, così da provare a migliorare ancora il lavoro fin qui svolto dal team di sviluppo.

I proprietari del OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, in seguito all’installazione della OxygenOS 13, godranno di ottimizzazioni grafiche non indifferenti, vista l’introduzione dei colori del tema Aquamorphic Design, un widget per l’orologio con diversi fusi orari, la Quantum Animation Engine 4.0 ed alcune migliorie relative alla leggibilità dei caratteri e per il sistema delle icone. La nuova OxygenOS 13 vengono introdotte anche cartelle più grandi nella schermata principale, i controlli per la riproduzione musicale, alcuni tool per modificare gli screenshot e la barra degli strumenti laterali.

Sono previsti anche miglioramenti sul fronte della privacy e della sicurezza, per Benessere Digitale, per le performance, la stabilità, l’autonomia e l’esperienza di utilizzo generale delle applicazioni, oltre per che il gaming. Non ci resta che sperare che il programma di beta testing possa concludersi il più presto possibile per fare spazio alla versione stabile della OxyenOS 13 per il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G a livello globale (ne saranno lieti i tanti utenti che dispongono di questo gran bel device). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

