Oggi 12 luglio è il primo dei due giorni dedicati all’Amazon Prime Day 2022: noi di OM ci stiamo preoccupando di segnalarvi le offerte più interessante, tra cui figura questa relativa al OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, disponibile adesso al prezzo di 269,99 euro (naturalmente solo per gli abbonati al servizio ad Amazon Prime, con reso gratuito nel caso ce ne fosse la necessità). Il costo, alla luce delle offerte dell’Amazon Prime Day 2022, si è abbassato di un po’ (39,01 euro), con possibilità di pagare il device anche in 5 comode rate mensili da 54 euro ciascuna, fino alla completa estinzione del debito.

Il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G proposto ha 6GB di RAM e 128GB di storage interno, con tripla fotocamera posteriore IA da 64MP e batteria da 5000mAh, nella colorazione Black Dusk (c’è disponibilità, alla stessa cifra, anche della nuance Blue Tide, che pure potrebbe essere un’alternativa cromatica interessante, in certi casi perfino da preferire). Ordinare in questo momento il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G non significa solo cogliere l’offerta di oggi 12 luglio, primo giorno dell’Amazon Prime Day 2022 (tenetevi pronti per tante altre offerte, anche di prodotti diversi), ma anche vederselo recapitare a domicilio il giorno 14, altra cosa importante che non andrebbe sottovalutata.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB RAM 128GB Smartphone con tripla... Tripla fotocamera AI da 64 MP - sensore principale da 64 MP, obiettivo...

Display ad alta efficienza energetica da 6,59” a 120 Hz - Nord CE 2...

Un bel pezzo di smartphone, questo, che difficilmente teme rivali: al prezzo di 269,99 euro metterete le mani su un dispositivo solido, gradevole esteticamente e dalla buona scheda tecnica. Da utenti Amazon Prime, non potete proprio tirarvi indietro. Fateci sapere cosa deciderete di fare. Nel caso in cui abbiate bisogno di farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com