Quest’oggi 22 luglio affrettatevi ad acquistare al prezzo più basso di sempre l’ottimo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, al minimo storico su Amazon. Questo straordinario device dotato di tripla fotocamera e di una potente batteria da 5000mAh, è disponibile all’interessante prezzo di 267,77 euro (invece di 299 euro di listino), sfruttando uno sconto del 10%, e nella bellissima colorazione Blue Tide. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e avrete la possibilità di acquistarlo in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili da 53,56 euro ognuna. La consegna, per i clienti Prime, è gratuita e senza costi aggiuntivi. Vediamo insieme qualche dettaglio della scheda tecnica.

Offerta OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB RAM 128GB Smartphone con tripla... Tripla fotocamera AI da 64 MP - sensore principale da 64 MP, obiettivo...

Display ad alta efficienza energetica da 6,59” a 120 Hz - Nord CE 2...

Il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G presenta un display LCD ad alta efficienza energetica da 6,59 pollici (con risoluzione FHD+) e con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il dispositivo vanta di un processore Qualcomm Snapdragon 695 predisposto per il 5G + con GPU Adreno 619 che, grazie al risparmio della batteria, vi permetterà di avere maggior tempo per giochi, streaming e tutto ciò che più preferite. Il SoC è supportato da 6GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo OxygenOS 12.1 offre ottimizzazioni del risparmio batteria e un caricamento più veloce delle app.

Questo fantastico smartphone, oggi al minimo storico su Amazon, viene fornito con un jack audio da 3,5mm e con una memoria espandibile fino a 1TB. Come già accennato sopra, il OnePlus Nord CE 2 Lite 5G mostra sul retro una tripla fotocamera AI con un sensore principale da 64MP, obiettivo macro da 4MP e fotocamera assistente profondità da 2MP per scattare ritratti con effetto bokeh più realistici e dettagliati. Il tutto è alimentato da una potente batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida con SUPERVOOC a 33W.

Continua a leggere su optimagazine.com